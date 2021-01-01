رئيس جامعة القاهرة يتفقد مشروع الفرع الدولي قبل افتتاحه يونيو المقبل

الخشت: تنفيذ المشروع يتم وفق الجدول وعلى اعلى درجة من الكفاءة بما يليق بجامعة القاهرة

أجرى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، جولة تفقدية لمشروع جامعة القاهرة الدولية بمدينة السادس من أكتوبر، لبحث ومتابعة سير العمل وما تم إنجازه في المشروع.

رافق رئيس جامعة القاهرة، خلال جولته، المهندس هاني ضاحي رئيس الشركة المنفذة، وأمين عام الجامعة، واستشاري المشروع، وعدد من قيادات الجامعة وشركة وادي النيل المنفذة للمشروع.

وقال الدكتور الخشت، خلال الجولة، إن حجم الإنجازات في المشروع يتم على درجة كبيرة من الكفاءة لإتمامه بشكل يليق بعراقة ومكانة جامعة القاهرة، ليتم افتتاحه شهر يونيو المقبل.

وأكد حرصه على أن تكون جامعة القاهرة الدولية على نفس مستوى الصرح الأصلي العريق للجامعة، حتى نصنع تراثًا جديدًا خاصا بنا من خلال جامعة دولية على أعلى مستوى.

من جانبه، أكد المهندس هاني ضاحي رئيس الشركة المنفذة، التزامها بكل ما تم الاتفاق عليه مع الجامعة من حيث المواصفات والمقايسات الدولية والأكواد العالمية.

وقال إن جامعة القاهرة الأم والجامعة الدولية يستحقان ما هو أكبر من أن يتم التعامل معهما كمبنى عادي، مؤكدًا أن المشروع سيكون على نفس مستوى الجامعة الأم.