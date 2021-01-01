مرشح لقيادة حزب ميركل: العلاقة مع الصين أهم موضوع في التعاون عبر الأطلسي

ذكر المرشح لرئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي المنتمية إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، فريدريش ميرتس، أن توضيح العلاقة مع الصين هو أهم قضية في التعاون عبر الأطلسي في عهد الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن.

وقال ميرتس في تصريحات لـ(د.ب.أ) في برلين، إن الولايات المتحدة في عهد بايدن لن تبتعد كثيرا عن خط الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، مضيفا: "سيكون التعامل أكثر اعتدالا في اللهجة، لكن سيظل بنفس الصعوبة من ناحية المضمون. علينا نحن الأوربيون أن نسأل أنفسنا: ما موقفنا من هذه القضايا حقا؟ وعلى وجه الخصوص: ماذا تريد ألمانيا؟".

وأوضح ميرتس: "لا أريد أن نرى أنفسنا في موقف يتعين علينا أن نقرر فيه بين أمريكا والصين".

يُذكر أن بايدن أعلن مطلع ديسمبر الماضي أنه يعتزم الإبقاء في الوقت الحالي على الرسوم الإضافية التي فرضها ترامب على المنتجات الواردة من الصين وغيرها من الإجراءات التي اتُخذت في إطار الصراع التجاري.

وقال ميرتس: "هذا هو الوقت المناسب لقرارات استراتيجية كبيرة حقا"، مضيفا أن اللهجة بين أمريكا وأوروبا ستعود إلى طبيعتها مع بايدن، موضحا: "رغم ذلك سيحمي الأمريكيون والأوروبيون مصالحهم. وهي ليست نفس الشيء في كل الأحوال".

يُذكر أن ميرتس شغل خلال الفترة من عام 2009 حتى عام 2019 منصب رئيس جمعية "جسر الأطلسي" المعنية بتعزيز العلاقات عبر الأطلسي، ويعتزم ميرتس المنافسة على منصب رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي خلفا لوزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب-كارنباور خلال المؤتمر العام للحزب المقرر عقده عبر الإنترنت في 16 يناير الجاري.

ويتنافس على هذا المنصب أيضا رئيس حكومة ولاية شمال الراين-ويستفاليا أرمين لاشيت، وخبير الشؤون الخارجية نوربرت روتجن.