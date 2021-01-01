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لحظة بلحظة.. الأهلي (0) × وادي دجلة (0)


نشر في: الجمعة 1 يناير 2021 - 7:35 م | آخر تحديث: الجمعة 1 يناير 2021 - 7:37 م

تقدم بوابة الشروق تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي ووادي دجلة المقرر لها مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الـ 5 من الدوري الممتاز.

بداية المباراة

ويلعب الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: بدر بانون وعلي معلول وأيمن أشرف وأحمد رمضان بيكهام.

خط الوسط: أليو ديانج وحمدي فتحي وحسين الشحات.

خط الهجوم: وليد سليمان وصلاح محسن ومحمد شريف

ويجلس على مقاعد البدلاء، علي لطفي ومحمود وحيد وياسر إبراهيم وسعد سمير وأحمد ياسر ‏ريان وزياد طارق وأحمد نبيل ومحمد شكري وعربي بدر.

ويدخل وادي دجلة المباراة بتشكيل مكون من: 

محمد عبدالمنصف – إيهاب المباركي – خالد رضا – إسحاق يعقوبو – عمرو صالح – محمد رضا – جورجينيو – أحمد مجدي – أمير عادل – كالديرون.


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