تقدم بوابة الشروق تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي ووادي دجلة المقرر لها مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الـ 5 من الدوري الممتاز.
بداية المباراة
ويلعب الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: بدر بانون وعلي معلول وأيمن أشرف وأحمد رمضان بيكهام.
خط الوسط: أليو ديانج وحمدي فتحي وحسين الشحات.
خط الهجوم: وليد سليمان وصلاح محسن ومحمد شريف
ويجلس على مقاعد البدلاء، علي لطفي ومحمود وحيد وياسر إبراهيم وسعد سمير وأحمد ياسر ريان وزياد طارق وأحمد نبيل ومحمد شكري وعربي بدر.
ويدخل وادي دجلة المباراة بتشكيل مكون من:
محمد عبدالمنصف – إيهاب المباركي – خالد رضا – إسحاق يعقوبو – عمرو صالح – محمد رضا – جورجينيو – أحمد مجدي – أمير عادل – كالديرون.