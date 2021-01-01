الرئيس السيسي يشيد بتفاني الأيدي العاملة المصرية التي تعمل في ظروف استنائية

شيخ الأزهر يستقبل العام الجديد بدعاء رفع البلاء والوباء وتجنب الحروب والصراعات

جمعة: من حسن الطالع أن تكون بداية هذا العام يوم الجمعة