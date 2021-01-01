أوقاف أسوان تفتتح مسجد الإمام البخاري بإدفو وسط إجراءات احترازية

شهد الدكتور محمد عزت، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، وقيادات مديرية الأوقاف بالمحافظة، اليوم، افتتاح مسجد الإمام البخاري بكلح الجبل مركز إدفو شمالي المحافظة، لتقام فيه أول صلاة جمعة بعد إنشائه بالجهود الذاتية ودعم الأوقاف.



وأكد وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، أنه تم التشديد على اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، من التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة واصطحاب سجادة صلاة مع كل مصلي، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد خلال الموجه الثانية، حتى تمر الأزمة بسلام ودون الوقوع في أضرار تفشي المرض، خاصة فيما يتعلق بإغلاق المساجد خلال الأزمة الأولى لانتشار الفيروس.