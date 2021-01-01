كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن مصير الكليات التي بدأت امتحاناتها، قبل صدور قرار تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول في جميع المدارس والجامعات.



وقال عبد الغفار، في تصريحات لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على «التليفزيون المصري»، صباح الجمعة، إن الكليات التي بدأت امتحاناتها بالفعل، لن يتم إلغاؤها، بل سيتم استكمالها بعد انتهاء إجازة منتصف العام، في حالة تحسن الأوضاه.



وفيما يتعلق بامتحانات الدراسات العليا بالكليات، أوضح أن قرار تأجيل الامتحانات يشمل جميع أنواع التعليم بما فيه الدراسات العليا، ، مشيرًا إلى تطبيق قرار التأجيل على جميع الامتحانات بكافة المراحل التعليمية.



وأضاف أن قرار تأجيل الامتحانات لا يشمل أيضًا الجامعات الحكومية فقط، بل يشمل الجامعات الخاصة والأهلية والمعاهد العليا.



ووافق مجلس الوزراء على المقترح الذي تقدمت به كل من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، باستكمال تدريس المناهج الدراسية اعتبارًا من السبت المقبل، وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ بنظام التعليم عن بعد، مع استيفاء المتطلبات الأساسية، والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية، وتأجيل الامتحانات التي كان من المقرر عقدها كافة في هذا الفصل لما بعد انتهاء إجازة منتصف العام، مع تطبيق ذلك على أنواع التعليم ومستوياته كافة.



