التشيك تسجل 13 ألفا و274 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت جمهورية التشيك 13 ألفا و274 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الخميس بالتوقيت المحلي، بانخفاض عما يقترب من 17 ألف حالة في اليوم السابق، لكن عدد الاختبارات في اليوم الأخير من العام شهد أيضا انخفاضا بشكل كبير، حسب "راديو براغ" التشيكي اليوم الجمعة.

ووصلت جمهورية التشيك إلى 90 نقطة في مؤشر قياس مخاطر جائحة فيروس كورونا ومازالت عند المستوى الخامس وهو أعلى مستوى في المؤشر المكون من خمسة مستويات.

كانت جمهورية التشيك، سجلت أمس الأول الأربعاء 16 ألفا و939 حالة إصابة يومية جديدة بفيروس كورونا، وهو أعلى رقم يتم تسجيله في البلاد منذ بداية ظهور الوباء هناك، وكما أنه اليوم الثاني على التوالي من حيث أعلى الاعداد التي تم تسجيلها في البلاد، وذلك بحسب ما جاء في بيانات وزارة الصحة المنشورة أمس الخميس.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء أمس بأن العدد الإجمالي لحالات الاصابة المؤكدة بمرض كوفيد-19 بلغ 718 ألفا و661 حالة حتى يوم أمس الأول الأربعاء؛ كما ارتفع عدد الوفيات في البلاد إلى 11 ألفا و580 حالة.

يشار إلى أن وتيرة انتشار المرض زادت بعد أن خففت البلاد في مطلع ديسمبر الجاري قيود الإغلاق التي كانت تفرضها، مما دفع الحكومة إلى تشديد إجراءات مكافحة المرض من جديد للحد من حركة المواطنين.