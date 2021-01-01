توقعت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار حالة الاستقرار في الأحوال الجوية، خلال الأيام المقبلة.



وقالت شاكر، في برنامج «هذا الصباح»، الذي يعرض على فضائية «إكسترا نيوز»، صباح الجمعة، إن الطقس دافئ خلال ساعات النهار، وشديد البرودة خلال ساعات الليل، على غالبية الأنحاء، مشددة على ضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة ليلًا.



وأضافت أن الشبورة المائية الكثيفة مازالت مستمرة، خلال الأيام المقبلة، وخاصة خلال الساعات الأولى من الصباح الباكر، مشددة على ضرورة اتباع تعليمات الإدارة العامة للمرور والقيادة بهدوء على الطرق السريعة.





