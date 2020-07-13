 أمين التعاون الخليجي ووزير خارجية الكويت يبحثان أعمال القمة الخليجية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أمين التعاون الخليجي ووزير خارجية الكويت يبحثان أعمال القمة الخليجية

الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك - ارشيفية
الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك - ارشيفية
الرياض - أ ش أ
نشر في: الجمعة 1 يناير 2021 - 8:01 م | آخر تحديث: الجمعة 1 يناير 2021 - 8:01 م
بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، مع وزير الخارجية بدولة الكويت الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة الخليجية القادمة المزمع عقدها في مدينة العُلا بالسعودية في 5 يناير الجاري.

وتناول الجانبان - خلال اللقاء الذي جري اليوم الجمعة بالرياض، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية - مسيرة مجلس التعاون والجهود المبذولة من أجل تعزيزها والتشاور بما يحقق تطلعات شعوب دول مجلس التعاون، وفقا لرؤى وتوجيهات قادة دول المجلس.

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