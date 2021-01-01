بيطري الشرقية: ضبط 761 عبوة دوائية منتهية الصلاحية

تمكنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات المائية من ضبط 761 عبوة دوائية بيطرية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر ومحظور تداولها بالمحافظة.



وذكرت المديرية- في بيان، اليوم- أنه تم شن حملة مكبرة برئاسة الدكتور بركات محمد علي مدير عام الطب البيطري وبالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات المائية ومداهمة عيادات ومعارض الطب البيطري بمراكز ومدن المحافظة، والتي تمكنت من ضبط 761 عبوة دوائية بيطرية محظور تداولها ومجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية في مراكز لبيع الأدوية البيطرية، وذلك بناء على تنفيذ تعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والذي قرر تكثيف الحملات على المراكز البيطرية؛ للتأكد من سلامة المبيعات للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة.



وأشارت إلى أنه تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة ومصادرة الأدوية، وإخطار النيابة التي تولت التحقيق.