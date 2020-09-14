وقال سوجا في خطابه بمناسبة العام الجديد - وفق ما نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية- إن "مجلس الوزراء يتعهد بشدة بحماية أرواح المواطنين وسبل عيشهم ومواصلة بذل كل طاقاتنا في منع انتشار العدوى وإنعاش الاقتصاد".

ووصف سوجا الوباء بأنه "أزمة وطنية غير مسبوقة"، وتوجه بالشكر للعاملين في مجال الرعاية الصحية الصامدين في خط المواجهة وعملهم "ليلا ونهارا" لمحاربة فيروس كورونا.

وأكد رئيس الوزراء الياباني أن أولمبياد طوكيو وأولمبياد الخاص المؤجلة منذ الصيف الماضي لأول مرة في تاريخها الحديث الممتد 124 عاما، ستكون "آمنة ومأمونة" بل وستكون بمثابة "رمز للتضامن العالمي".

وبالحديث عن استراتيجية النمو في اليابان في عالم ما بعد الوباء، قال سوجا إن إدارته ستدعم الاستثمار في الرقمنة والتكنولوجيا الخضراء، في إطار مساعيه لجعل البلاد محايدة للكربون بحلول عام 2050.

وأضاف: "سنركز كل موارد سياستنا ونتخذ إجراءات حاسمة لجميع أنواع الإصلاح"، وتعهد بتعزيز اقتصاديات المنطقة من خلال العمل على الإصلاح الزراعي وتعزيز السياحة.

وتابع قائلا إن تحالف اليابان الأمني ​​مع الولايات المتحدة سيظل أساس سياستها الخارجية، مضيفا أنه سيواصل جهوده لتحقيق "منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة" مع الحفاظ على علاقات مستقرة مع الدول المجاورة.

يشار إلى أن سوجا، الذي تولى منصبه سبتمبر الماضي بعد استقالة سلفه شينزو آبي فجأة لأسباب صحية، تعرض لانتقادات لفشله في احتواء موجة ثالثة من الإصابات بالفيروس التاجي في جميع أنحاء البلاد.