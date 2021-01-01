الرئيس النمساوي يأمل فى هزيمة وباء كورونا ويدعو لمزيد من التضامن الأوروبي

أعرب الرئيس النمساوي الكسندر فان دير بيلين عن أمله فى أن يتمكن العالم من هزيمة وباء كورونا خلال العام الجديد 2021 وأن يتم التخلص من عبء الوباء الذي أرهق كل دول العالم على مدى العام الماضي.



وقال فان دير بيلين فى خطاب اليوم الجمعة - بمناسبة بدء العام الميلادي الجديد - إن المستقبل سيكون أفضل بفضل لقاحات كورونا ويمكننا العودة الى الحياة الطبيعية فى أقرب فرصة . متوقعا أن تتيح فترة الاغلاق العام فى البلاد - والممتدة حتى 17 يناير الجاري - الفرصة من اجل السيطرة على الاصابات الجديدة وتخفيف العبء على المستشفيات.



ولفت الرئيس النمساوي الى أهمية الاستفادة من الدروس التى قدمتها الجائحة والتى ستؤدى الى تغيرات جذرية فى السلوكيات الاجتماعية وفي نظم العمل والدراسة والتى قد تتحول فى جانب كبير منها الى النظام الافتراضي "عن بعد" . مشيرا الى ضرورة تعاون الجميع من اجل عودة ازدهار الاقتصاد وخفض معدلات البطالة التى تفاقمت مع اندلاع الجائحة.



وأشار الرئيس النمساوي الى ان الانتعاش الاقتصادي يحتاج الى تنمية مستدامة والى الاستجابة الى التحديات التى فرضها تغير المناخ وهي قضية خطيرة ولا تقل خطورة عن الأوبئة.



وأعرب الرئيس فان دير بيلين عن تطلعه الى استمرار النمسا فى لعب دور مؤثر فى دعم ازدهار ووحدة الاتحاد الاوروبي خاصة فى ضوء المصاعب والتحديات الراهنة التى ازدادات مع الخروج البريطاني "بريكست".