 هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: الإخوان والسرورية وداعش والقاعدة من خوارج العصر - بوابة الشروق
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هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: الإخوان والسرورية وداعش والقاعدة من خوارج العصر

داعش - ارشيفية
داعش - ارشيفية
أسماء الدسوقي
نشر في: الجمعة 1 يناير 2021 - 9:38 م | آخر تحديث: الجمعة 1 يناير 2021 - 9:38 م
- عبد الرحمن السند: تم إبعاد مئات العاملين في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بسبب فكرهم المتطرف..

قال الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الدكتور عبدالرحمن السند، إن جماعات الإخوان والسرورية وداعش والقاعدة ومن سار في فلكهم يعتبرون خوارج العصر، ذاكرًا أن هؤلاء تنطبق عليهم الأوصاف الشرعية في تعريف الخوارج.

وأضاف السند، في لقاء مباشر عبر الإنترنت لبرنامج «سؤال مباشر» المذاع عبر فضائية «العربية»، مساء اليوم الجمعة، أنه لا شك أن جماعة الإخوان تغلغلت في المجتمعات الإسلامية، متابعًا: «هناك من انتمى وتعاطف مع الإخوان في الهيئة وباقي أجهزة الدولة».

وأكد ضرورة سعي كل المسؤولين في كل أجهزة الدولة وخصوصًا بالهيئة إلى محاربة هذا الفكر المتطرف، مشيرًا إلى أهمية الحفاظ على سلامة وفكر الجهاز والعاملين به.

وأوضح أن كثير من الجماعات المتطرفة الخارجة عن الدين استخدموا الدين باسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مؤكدًا أن هؤلاء الجماعات منهجهم الخروج على ولاة أمر المسلمين.

وذكر أن الرئاسة العامة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وضعت مبادرات وخطط استراتيجية للتعامل مع من تعاطف أو تأثر أو انتمى لهذه الجماعات، من خلال «الاطمئنان على المدخلات، وضع برنامج دبلوم دراسي كامل لمدة عام بحيث لا ينزل أحد إلى الميدان إلا بعد اجتيازه، إجراء اختبارات قياسية للفكر لمن هم على رأس العمل».

ونوه بأنه تم إبعاد عدد ليس بقليل يُقدر بالمئات، عن العمل في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يصلحون للعمل بالجهاز بسبب فكرهم المتطرف، معقبًا: «عمل الرئاسة سلم تمامًا من التجاوزات بنسبة 99%».



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