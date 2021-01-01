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مارجريت الثانية ملكة الدنمارك تتلقى اللقاح المضاد لكورونا

مارجريت الثانية
مارجريت الثانية
كوبنهاجن - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 1 يناير 2021 - 6:12 م | آخر تحديث: الجمعة 1 يناير 2021 - 6:12 م

تم اليوم الجمعة، الموافق أول أيام العام الميلادي الجديد 2021 تطعيم الملكة مارجريت الثانية ملكة الدنمارك (80 عاما) باللقاح المضاد لفيروس كورونا.

أعلنت ذلك العائلة الملكية الدنماركية بعد ظهر اليوم الجمعة، التي أشارت إلى أن الملكة ستتلقى الجرعة الثانية من التطعيم في غضون ثلاثة أسابيع.

تمت الموافقة داخل الاتحاد الأوروبي على التطعيم بهذا اللقاح الذي أنتجته شركة بيوتيك الألمانية في ماينس وشركة فايزر الأمريكية قبيل أعياد الميلاد.

وتم تطعيم أول شخص في الدنمارك باللقاح المضاد لكورونا فى السابع والعشرين من ديسمبر الماضي.

تلقى ما يقرب من 30 ألف شخص في الدنمارك الجرعة الأولى من اللقاح، وهو ما يعادل 5ر بالمئة من عدد سكان الدنمارك.


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