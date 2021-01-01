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أمريكا تدرج بنكا يديره الجيش الكوبي إلى قائمة الهيئات المقيدة

وزارة الخارجية الامريكية - ارشيفية
وزارة الخارجية الامريكية - ارشيفية
واشنطن - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 1 يناير 2021 - 7:59 م | آخر تحديث: الجمعة 1 يناير 2021 - 7:59 م
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة إضافة مصرف بنكو فينانسيرو انترناسيونال إلى قائمة الهيئات الكوبية المقيدة، اعتبارا من نشر ذلك مطلع يناير الجاري.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن بيان صادر من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن المصرف هو بنك تجاري يسيطر عليه الجيش الكوبي "يستفيد مباشرة من معاملات مالية على حساب الشعب الكوبي".

ووفقا للبيان، فإن "إدراج بنكو فينانسيرو انترناسيونال إلى قائمة الهيئات الكوبية المقيدة يخدم هدف الإدارة الأمريكية بمنع الجيش الكوبي من السيطرة والاستفادة من المعاملات المالية التي ينبغي أن يستفيد منها بدلا منه الشعب الكوبي ".

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