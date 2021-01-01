رئيس مدينة ملوي يتفقد عددا من مواقف السيارات لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية

-غرامة فورية على السائقين لعدم ارتداء الكمامة





قام محمد عبدالغنى نائب رئيس مدينة ملوي بجولة تفقدية مفاجئة على مواقف السيارات وكافة المركبات وأماكن التجمعات، وذلك لمتابعة الالتزام من جانب المواطنين باتباع الإجراءات الاحترازية وإرتداء الكمامات حرصًا على سلامتهم وصحتهم في مواجهة فيروس كورونا.



وشدد رئيس المدينة، بعدم صعود أي راكب إلى أي سيارة أجرة بدون ارتداء الكمامة، وكذلك سائقي السيارات.



وقال رئيس مدينة ملوي إنه سيكون هناك تفتيش دوري بالمواقف وبالطرق من الشرطة والوحدة المحلية وفي حال ضبط أي مخالف سيتم توقيع غرامة مالية فورية على السائق وعلى المخالف.

كان ذلك في إطار خطة الدولة التي تهدف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتنفيذاً لتوجيهات اللواء أركان حرب وكيل الوزارة أحمد السايس ورئيس مركز ومدينة ملوى، بضرورة التواجد والمتابعة الميدانية بالتنسيق مع إدارات المرور وإدارة المواقف لمتابعة التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامات، إلى جانب استمرار عمليات التطهير والتعقيم اليومية.