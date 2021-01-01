محافظ مطروح: إنشاء مدرسة و18 خزانا لتجميع مياه الأمطار بقرى حياة كريمة

قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الجمعة، إنه يجري الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من أعمال مبادرة حياة كريمة، بقريتى سيدي شبيب وزاوية العوامة بالضبعة.

وأوضح المهندس حسين السنيني منسق عام المبادرة بمطروح، أنه ضمن مشروعات المبادرة تم الانتهاء من إنشاء 9 خزانات لتجميع مياه الأمطار بقرية زاوية العوامة، و9 خزانات أخرى بقرية سيدى شبيب، تحت إشراف مديرية الإسكان، ويتم تجديد أرضية النجيل الصناعى بملعب مركز شباب حسنبك، بعد رفع كفاءة مبنى المركز وتطوير مدخلة.

وأضاف أنه تم الانتهاء من 95٪ من أعمال إنشاء مدرسة أولاد هبوب، تحت إشراف هيئة الأبنية التعليمية بمطروح، كما يجرى التنسيق لتركيب أعمدة إنارة لمدخل قرية زاوية العوامة وسيدى شبيب، وذلك ضمن الاستعداد والتجهيز لافتتاح القريتين.