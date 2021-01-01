روسيا: إجراء أكثر من 100تمرين تكتيكي عام2020رغم جائحة كورونا

كشف وزارة الدفاع الروسية النقاب عن تنفيذ أكثر من 100 تمرين تكتيكي وتدريب تكتيكي خاص بالتعاون بين وحدات الهندسة اللاسلكية ووحدات القوات الجوية في الجيش الروسي العام الماضي رغم جائحة فيروس كورونا.

وذكرت الوزارة في بيان أن حوالي ثلث هذه التدريبات، جرت في ميادين التدريب أشولوك وتيلمبا وبيمبوي، بحسب قناة"أر تي العربية" الروسية.

وأضافت الوزارة أن الجيش الروسي اكتشف العام الماضي حوالي 2900 طائرة مقاتلة و 1100 طائرة استطلاع، عند اقترابها من الحدود الروسية، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وكانت روسيا أعلنت العام الماضي أن دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) تعزز وجودها العسكري بالقرب من حدود روسيا في الاتجاه الجنوبي الغربي الاستراتيجي، حيث زادت من كثافة الاستطلاع الجوي على حدود روسيا بنسبة 20 بالمئة ،كما أن عددا من السفن الحربية التابعة للناتو دخلت البحر الأسود وبحر البلطيق وبارنتس عدة مرات، وزاد نشاط الطيران الاستراتيجي الأمريكي بالقرب من الحدود الروسية، الامر الذي تسبب في زيادة حدة التوتر بين الجانبين.