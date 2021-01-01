جنت الحكومة الألمانية إيرادات بقيمة 2.7 مليار يورو من بيع حقوق انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون المسبب لظاهرة الاحتباس الحراري خلال عام 2020.

وذكرت هيئة تداول الانبعاثات التابعة للمكتب الاتحادي لشؤون البيئة ردا على استفسار لوكالة الأنباء الألمانية، أن إيرادات بيع حقوق الانبعاثات الكربونية تراجع بذلك بمقدار نحو نصف مليار يورو مقارنة بعام 2019.

ومع ذلك، أعرب المكتب الاتحادي لشؤون البيئة عن رضاه عن الحصيلة، حيث قال رئيس هيئة تداول الانبعاثات، يورجن لاندجريبه: "على الرغم من التراجع الطفيف في الانبعاثات بسبب جائحة كورونا خلال فترة الإغلاق من مارس حتى مايو الماضي، لدينا تطورا مستقرا بوجه عام في أسعار حقوق الانبعاثات الأوروبية".

تجدر الإشارة إلى أن هذه الإيرادات تُستخدم في تمويل إجراءات التحول إلى الطاقة المتجددة.