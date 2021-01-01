وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذى للمشروعات المختلفة بمدينة العلمين الجديدة

الجزار: مستهدف جعل مدينة العلمين الجديدة صالحة للحياة وتناسب جميع شرائح المجتمع

تابع وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، أمس الجمعة، موقف تنفيذ المشروعات المختلفة بمدينة العلمين الجديدة، وهى إحدى مدن الجيل الرابع، ويتم تنفيذها على ساحل البحر المتوسط، بمساحة 48917 فداناً، ومن المخطط أن تستوعب 1.6 مليون نسمة، وبدأ تنفيذها في شهر أكتوبر 2016، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، وذلك فى إطار تنفيذ مخرجات المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية بمصر 2052، وتتمثل أهم أهدافه فى مضاعفة المعمور من 7 % إلى 14 %.

وقال الجزار في بيان أمس: "تم وجارٍ تنفيذ الأعمال الخرسانية لـ15 برجاً، وتم البدء في أعمال التشطيبات وتركيب الواجهات الزجاجية للأبراج، وتم البدء فى أعمال الأساسات لـ(8) أبراج أخري بالمنطقة الشاطئية"، مشيراً إلى أنه جارٍ تنفيذ محطة معالجة ثلاثية بطاقة 90 الف م3 / يوم كمرحلة أولى، وتم البدء فى تنفيذ محطة محولات بقدرة 525 ميجا فولت أمبير.

وأوضح الوزير أنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ أعمال التشطيبات وتنسيق الموقع بالمنطقة الترفيهية، وهى عبارة عن منطقة محال ومولات تجارية على البحر مباشرة بمساحة إجمالية 66.8 فدان، وتقع مباشرة أمام منطقة الأبراج ويخدمها 4 أنفاق لعبور المشاة إلى داخل المنطقة الترفيهية، وهى مزودة بمجموعة كبيرة ومتنوعة من الخدمات مثل مواقف انتظار سيارات، دورات مياه للرجال والسيدات، وتضم مجموعة من البلازات الفاخرة التى تشتمل على عدد من النوافير ذات الاشكال المختلفة وأحواض الزهور والأعمدة الديكورية وعناصر معمارية وزخرفية متنوعة.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من أعمال تشطيبات الجزء الشاطئى، بالممشى السياحي، ويبلغ طول المشروع 7 كم، ويضم مشايات، وبحيرة طبيعية، وملاعب، ومناطق جلوس، ومطاعم، وتم تشغيل بعض مكونات المشروع، وإتاحتها للزوار للاستمتاع بجمال الطبيعة الخلابة فى هذا الموقع المتميز على شاطئ البحر المتوسط.

وأضاف، أنه جارٍ تنفيذ المدينة التراثية، بمساحة 260 فداناً، وتشتمل على مجموعة من المبانى التراثية والثقافية والتجارية المتنوعة، ويبلغ إجمالى المنشآت بها حوالى 70 منشأ، كما يجري تنفيذ مشروع الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة، ويتكون من 40 عمارة بها 1320 وحدة، وبمواصفات تشطيب إسكان فوق المتميز.

وأوضح الوزير أنه مستهدف أن تكون مدينة العلمين الجديدة مدينة صالحة للحياة على مدار السنة، تضم إسكاناً لجميع شرائح المجتمع، وفرص عمل، ومنطقة صناعية، وجامعات، ومدارس، ومستشفيات، وكل الخدمات المختلفة، التى تحقق جودة الحياة لكل المصريين، فى منطقة تعتبر الأفضل على ساحل البحر المتوسط، وهناك 4 مراحل لتنمية مدينة العلمين الجديدة (الأولى بمساحة 14300 فدان – الثانية بمساحة 14 ألف فدان – الثالثة بمساحة 9900 فدان – الرابعة بمساحة 10700 فدان)، وتضم المرحلة الأولى استعمالات (سياحية – سكنية بأنواعها – خدمات – المدينة التراثية – مناطق ترفيهية).