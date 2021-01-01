قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشارة وزيرة الصحة للأبحاث، إن الوزارة وضعت خطة للتنويع في مصادر لقاحات كورونا المنتجة في الدول المختلفة، موضحة أن اللقاحات المتعاقد عليها مع منظمة جافي لن تصل إلى مصر إلا بعد نحو شهرين أو أكثر.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مصر تستطيع» المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الجمعة، أن المفاوضات حول التعاقد على كمية من لقاح أسترازينا البريطاني لازالت مستمرة، مشيرة إلى التفاوض حول تصنيع لقاح لفيروس كورونا بالتعاون مع شركة «سينوفاك» الصينية.



وأوضحت أنه في الوقت الحالي يتم استخراج الموافقات لبدء تصنيع لقاح كورونا بمصر، مشددة على الالتزام بالإجراءات الاحترازية، خاصة في ظل تصاعد أعداد الإصابات.



وذكرت أنه يتم التحليل الجيني لعينات من مصابي كورونا للكشف عن أي تحور من الممكن أن يكون قد أصاب الفيروس بمصر، لافتة إلى أن وجود إصابات كورونا بين الأطفال يرجع لاختلاطهم في المدارس والشارع بالموجة الثانية من الجائحة، على عكس ما حدث في الأولى.



وأشارت إلى اتساع نطاق العدوى بفيروس كورونا في الموجة الثانية من الجائحة، مؤكدة أنه لا يوجد ملاحظة حول اختلاف أعراض المرض أو شدته.

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