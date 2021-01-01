كولومبيا تحقق رقما قياسيا فى إبادة مزارع ومصانع الكوكايين خلال عام 2020

أبادت كولومبيا، أمس، 130 ألف هكتارا من أراضى زراعة الكوكايين فى عام 2020، لتحقق البلاد رقما قياسيا، طوال حربها على تجارة الكوكايين.



وقال الرئيس الكولومبى إيفان دوكاى، لفرانس برس، إن المساحة المجرفة من مزارع الممنوعات تعادل مساحة ولاية لوس أنجلوس الأمريكية، كما تتفوق على المساحة المجرفة العام الماضى المقدرة بـ94 ألف هكتارا.



ورغم عمليات التجريف، بقيت كولومبيا المصدر الأول بـ70% من مخدر الكوكايين حول العالم، إذ بلغ إنتاجها العام الماضى 1500 طن كوكايين، وكانت الولايات المتحدة المستهلك الأول لها.



وأضاف دوكاى أن العام الحالى شهد أيضا أرقام قياسية أخرى، بتدمير 5447 مختبرا لتصنيع بودرة الكوكايين، وتحريز 1500 طن من نبات الكوكة المستخدم فى صناعة الكوكايين.



وتعهد دوكاى، إبان تسلمه الحكم، أغسطس، عام 2018، بخفض مساحة مزارع الكوكة بـ50% بحلول عام 2023، كحد أقصى، وبالرغم من ذلك لم يحقق دوكاى سوى 9% من المساحة المستهدف إخراجها من الإنتاج.



يذكر أن حكومة دوكاى أقرت استخدام المبيدات الزراعية، لقتل مزارع الكوكة والمقترحة من الولايات المتحدة الأمريكية والتى أوقفتها من قبل حكومة الرئيس السابق خوان مانويل بسبب معارضة منظمة الصحة العالمية لها.



وتتهم الحكومة الكولومبية، عصابات الكوكايين، بالتسبب في يحدث من العنف فى البلاد، بعد مصالحة الدولة مع الجماعات المسلحة اليسارية عام 2016.