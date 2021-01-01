صربيا تعلن انطلاق خط أنابيب الغاز الجديد بلقان ستريم

ذكرت وسائل إعلام محلية أن صربيا وضعت خط أنابيب "بلقان ستريم" الجديد طور التشغيل، اليوم الجمعة، حيث يشارك الرئيس ألكسندر فوسيتش في حفل الإطلاق.



ويمكّن لخط أنابيب "بلقان ستريم"الذي يبلغ طوله 403 كيلومترات، وهو فرع من خط أنابيب الغاز التركي "ترك ستريم"، من نقل الغاز الطبيعي الروسي عبر تركيا وبلغاريا عن طريق صربيا إلى المجر، حيث يمكن إرساله إلى شبكات أخرى وسط أوروبا.



ويمتد خط الأنابيب من الحدود البلغارية التركية إلى الحدود البلغارية الصربية.



وكجزء من شبكة "ترك ستريم"، يقوم الخط الجديد - مثل خط أنابيب نورد ستريم - بجلب الغاز الروسي إلى وسط وغرب أوروبا بعيدا عن أوكرانيا.