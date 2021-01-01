مفوضة الجيش الألماني للشؤون البرلمانية ترى حراكا في مكافحة التطرف اليميني

أعربت مفوضة الجيش الألماني للشؤون البرلمانية، إيفا هوجل، عن اعتقادها بأن هناك استعدادا متزايدا داخل الجيش الألماني لاتخاذ إجراءات فعالة ضد أي تصريحات يمينية متطرفة وعنصرية داخل صفوفه.

وقالت هوجل في تصريحات ل"د.ب.أ" في تقييمها للعام المنصرم: "نرصد ذلك في الوقائع التي من الواجب الإبلاغ عنها: مثل أداء تحية هتلر، أو الكتابة على الجدران أو نقش الصليب المعقوف"، مضيفة أنه أمر إيجابي أن يتم الإبلاغ عن هذا الآن، موضحة أن هذا يدل على أن الجنود يقظون وأن هناك معارضة لمثل هذه الوقائع.

وتصدرت عدة حوادث عناوين الصحف خلال العام الماضي. كما تسبب اختفاء ذخائر ومتفجرات في حدوث بلبلة داخل الجيش، بسبب الإهمال أو بسبب سرقتها.

وطالبت هوجل، التي تولت منصبها عام 2020 وتعتبر محامية للجنود، بإجراء تحقيق دقيق في كل قضية.

وذكرت هوجل أن وكالة الاستخبارات العسكرية الألمانية لديها "مهمة ضخمة"، وقالت: "من يشككون فيما إذا كنا بحاجة إلى استخبارات خاصة بالجيش ليسوا قلة. أنا لا أرى الأمر على هذا النحو: نحن بحاجة إلى الاستخبارات العسكرية. علينا تقويتها بالموظفين، بأفضل الموظفين، حتى تصبح أكثر فعالية".