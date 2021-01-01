 مجلس الشيوخ الأمريكي يبطل فيتو ترامب بشأن مشروع قانون للأمن القومي - بوابة الشروق
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مجلس الشيوخ الأمريكي يبطل فيتو ترامب بشأن مشروع قانون للأمن القومي

مجلس الشيوخ الأمريكي
مجلس الشيوخ الأمريكي
واشنطن - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 1 يناير 2021 - 9:24 م | آخر تحديث: الجمعة 1 يناير 2021 - 9:24 م

صوت مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الجمعة بإبطال حق النقض "الفيتو" الذي استخدمه الرئيس دونالد ترامب على قانون تفويض الدفاع الوطني، وهو مشروع قانون رئيسي يتعلق بالأمن القومي الأمريكي، ويحدد نفقات وميزانية وزارة الدفاع بقيمة تبلغ 740 مليار دولار.


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