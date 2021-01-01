مجلس الشيوخ الأمريكي يبطل فيتو ترامب بشأن مشروع قانون للأمن القومي

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صوت مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الجمعة بإبطال حق النقض "الفيتو" الذي استخدمه الرئيس دونالد ترامب على قانون تفويض الدفاع الوطني، وهو مشروع قانون رئيسي يتعلق بالأمن القومي الأمريكي، ويحدد نفقات وميزانية وزارة الدفاع بقيمة تبلغ 740 مليار دولار.