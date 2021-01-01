تنطلق اليوم، الجمعة، ومع بداية العام الجديد، منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، بمواجهتين غاية في القوة والأهمية، حيث يلتقي إيفرتون مع وست هام في السابعة والنصف مساءً على ملعب جوديسون بارك، فيما يحل أستون فيلا ضيفًا على مانشستر يونايتد في العاشرة من مساء اليوم على ملعب أولدترافورد.

وفي أهم مباريات اليوم، سيكون بإمكان مانشستر يونايتد، صاحب المركز الثاني برصيد 30 نقطة، وبفارق 3 نقاط فقط عن المتصدر، أن يقتسم الصدارة مع ليفربول حال فوزه على أستون فيلا صاحب المركز الخامس برصيد 26 نقطة.

وفاز مانشستر بقيادة مدربه النرويجي أولي جونار سولسكاير في ثلاث من أخر أربع مباريات ليتقدم إلى الوصافة ، بعد بداية باهتة للموسم.

لكن ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر الذي سجل هدف الفوز في شباك وولفرهامبتون في المباراة الأخيرة، أكد ضرورة استبعاد التفكير في المنافسة على اللقب.

وقال: «لا يمكننا النظر بعيدا، إننا فريق لازال يعمل كثيرا على نفسه والتمعن في جدول الترتيب في هذه المرحلة المبكرة للغاية من الموسم يبدو أمرا غبيا بعض الشيء بالنسبة لنا».

وأضاف: «علينا أن نتعامل مع كل مباراة على حده وإذا تمكنا من تحقيق الفوز (مثل المباراة الماضية) سنرى إلى أين سيأخذنا ذلك في نهاية الموسم».

وفي المباراة الثانية اليوم، قد يصبح إيفرتون، صاحب المركز الثالث برصيد 26 نقطة، على بعد نقطة وحيدة من الصدارة إذا فاز على وست هام يونايتد، صاحب المركز العاشر برصيد 23 نقطة بعد تأجيل مباراته الأخيرة مع مانشستر سيتي الذي تفاقمت أزمة فيروس كورونا بين صفوفه.

ويعود ريتشارليسون إلى صفوف إيفرتون بعد تعافيه من ارتجاج بالمخ، لكن صانع اللعب الكولومبي خاميس رودريجيز لم يتعاف بعد من إصابته في ربلة الساق (السمانة).