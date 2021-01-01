أنباء عن وفاة مراهقين عدة بالتسمم بأول أكسيد الكربون في البوسنة

توفى العديد من الأشخاص من التسمم على ما يبدو جراء استنشاق أول أكسيد الكربون في الاحتفالات بالعام الجديد غرب البوسنة، بحسب ما ذكرته وسائل الإعلام المحلية اليوم الجمعة، مستشهدة بتأكيد من النيابة العامة.



ومن المتوقع الإعلان عن التفاصيل، بما في ذلك عدد الضحايا الدقيق ، بمجرد الانتهاء من التحقيق في بلدة بوسوسي.



ونقلت صحيفة "دنيفني أفاز" عن مصادر محلية القول إن ثمانية مراهقين لقوا حتفهم. وبحسب الموقع الإخباري "كليك دوت بي ايه" فإن حصيلة الوفيات هي تسعة. وأرجعت كل المصادر سبب الوفاة إلى مولد كهرباء معيب.



ويبدو أن المجموعة تجمعت في منزل للاحتفال بالعام الجديد .