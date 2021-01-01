بيونتيك: اتفقنا مع المفوضية الأوروبية على توفير 100 مليون جرعة إضافية من لقاح كورونا

أعلن أوجور شاهين، رئيس شركة "بيونتيك" الألمانية التي طورت لقاحا مضادا لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) بالتعاون مع شركة "فايزر" الأمريكية، أنه تم التوصل إلى اتفاق مع المفوضية الأوروبية مؤخرا لتوفير 100 مليون جرعة إضافية من اللقاح بعد أن اعربت الدول عن حاجتها إلى المزيد منها.



وقال شاهين في تصريحات لمجلة "دير شبيجل" الألمانية:إن هذه الزيادة كانت جزءا من الاتفاق الإطاري الأصلي، الذي توقع 200 مليون جرعة مع خيار شراء 100 مليون جرعة أخرى.



وقال شاهين إن الشركة تجري مناقشات متقدمة حول ما إذا كانت ستقدم المزيد من الجرعات وطريقة التقديم "من أوروبا، وإلى أوروبا هذا العام".



وتوقع شاهين، أن تتضح لشركته الكميات الإضافية المطلوبة لإنتاج اللقاح بحلول نهاية يناير الجاري.



وذكر شاهين أن العدد الإجمالي للقاحات المتاحة ضد كورونا لا يبدو "ورديا" حاليا ، "لأنه لا توجد لقاحات أخرى معتمدة وعلينا سد هذه الفجوة بلقاحنا"، موضحا أن شركته بصدد استكشاف إمكانية زيادة الإنتاج مع الشريكة الأمريكية "فايزر".



يُذكر أن الاتحاد الأوروبي أصدر موافقته على لقاح "بيونتيك/فايزر" قبل عيد الميلاد (الكريسماس) مباشرة، وتم البدء في عمليات التطعيم منذ أيام. ولا توجد حاليا موافقات أخرى للقاحات كورونا في الاتحاد الأوروبي. وقد طلب المجتمع الدولي بالفعل جرعات لقاح من العديد من الشركات المصنعة التي لا تزال قيد التطوير.



وقال شاهين: "كان هناك افتراض بأن العديد من الشركات الأخرى ستأتي بلقاحات. من الواضح أن الانطباع السائد هو: سنحصل على ما يكفي من اللقاح، ولن يكون الأمر بهذا السوء، ونحن نسيطر على الوضع.. لقد فاجئني ذلك".



وفيما يتعلق بمسألة ما إذا كان بإمكان شركته منح ترخيص لشركات أخرى لإنتاج اللقاح الجديد، شدد شاهين على التعقيد الذي ينطوي عليه إنتاج لقاحات من خلال تقنية "الحمض النووي الريبوزي المرسال" التي تعرف اختصارا بـ (إم آر إن إيه)، وقال: "لا يمكنك تغيير نوعية الإنتاج لدى هذه الشركات بسرعة، بحيث يتم إنتاج اللقاح فجأة بدلا من الأسبرين أو شراب السعال. تتطلب هذه العملية سنوات من الخبرة وتجهيزات هيكلية وتكنولوجية مناسبة".



وتتوقع وزارة الصحة الألمانية تلقي 68ر2 مليون جرعة إضافية من لقاح بحلول أوائل فبراير المقبل.



ومن المقرر أن تقدم الحكومة الدفعة التالية من الجرعات إلى ولايات البلاد الـ16 في 8 يناير الجاري، وفقاً لتغريدة للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".



وحتى الآن، من المقرر تحديد أربعة مواعيد للتسليم، مما يمكن البلد من تحقيق هدفها المتمثل في توفير 670 ألف لقاح في الأسبوع.



وأضافت الوزارة، إن ألمانيا قد تبدأ في توفير اللقاحات التي تصنعها مودرنا بمجرد الموافقة عليها، وهي خطوة متوقعة يوم الأربعاء المقبل.



وفيما يتعلق باللوجستيات، ستنسق الوزارة بعد ذلك مع الاتحاد الأوروبي والشركة بشأن الخطوات التالية.