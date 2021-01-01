وزارة البيئة تصمم شجرة «كريسماس»من المخلفات احتفالًا بعام 2021

قدم فريق التوعية الطلابية بوزارة البيئة تصميمًا جديدًا لشجرة الكريسماس بمناسبة أعياد رأس السنة، من مكونات صديقة للبيئة من المخلفات المنزلية، مثل: ورق الجرائد، كراتين بيض، وكرتون الفويل، كراتين قديمة، علب لبن مستهلكة وتزيينها بالسلوفان وفروع الشجر، لتحقيق منظر جمالى فى المنزل وتوفير التكلفة المرتفعة لأشجار الكريسماس.

وأكدت الوزارة، فى بيان أمس الجمعة، على حرص فرق التوعية بالوزارة على رفع الوعي البيئي لدى كافة فئات وشرائح المجتمع بأهمية إعادة تدوير المخلفات الورقية والبلاستيكية والكرتونية وتعظيم الاستفادة منها والتوعية بمفهوم إعادة التدوير كأحد الوسائل للحفاظ على البيئة وصناعة مثل هذه المنتجات، واستخدام الموارد المتاحة في صناعة البهجة للبيئة المحيطة به.

وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن أمنيتها خلال عام 2021 بأن يتم توقيع أول عقد مع شركات مصرية لتحويل المخلفات لطاقة، وأن يشهد العام الجديد شراكات لوزارة البيئة مع القطاع الخاص للاستغلال الأمثل للمحميات وكذلك دخولهم لمجال المخلفات، كما تتطلع وزارة البيئة إلى خفض معدلات التلوث بشكل أكبر وتحقيق نتائج متميزة.