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انطلق مساء اليوم الخميس، العد التنازلي للعام الجديد من كوبري «تحيا مصر» ونقدم لكم بثا مباشرا نقلا عن فضائية «إكسترا نيوز»: