 بث مباشر.. انطلاق العد التنازلي لرأس السنة الجديدة من كوبري تحيا مصر - بوابة الشروق
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بث مباشر.. انطلاق العد التنازلي لرأس السنة الجديدة من كوبري تحيا مصر

هديل هلال
نشر في: الجمعة 1 يناير 2021 - 12:42 ص | آخر تحديث: الجمعة 1 يناير 2021 - 12:42 ص

انطلق مساء اليوم الخميس، العد التنازلي للعام الجديد من كوبري «تحيا مصر» ونقدم لكم بثا مباشرا نقلا عن فضائية «إكسترا نيوز»:

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