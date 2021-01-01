 توتال تطالب موظفي موزمبيق بإخلاء مشروع للغاز خوفا من هجمات مسلحين - بوابة الشروق
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توتال تطالب موظفي موزمبيق بإخلاء مشروع للغاز خوفا من هجمات مسلحين

شركة توتال الفرنسية للنفط
شركة توتال الفرنسية للنفط
مابوتو - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 1 يناير 2021 - 6:09 م | آخر تحديث: الجمعة 1 يناير 2021 - 6:09 م

طلبت شركة توتال الفرنسية للنفط والغاز من بعض الموظفين إخلاء مشروعها للغاز الطبيعي المسال في موزمبيق والبالغ تكلفته 20 مليار دولار، حيث يشن مسلحون إسلاميون هجمات بشكل متزايد بالقرب من الموقع.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة أن مقاتلين مرتبطين بتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" أغاروا على بلدة تقع على بعد أقل من خمسة كيلومترات من مخيم الإنشاءات هذا الأسبوع لما يعد أكبر استثمار للقطاع الخاص في أفريقيا، ما يزيد من المخاطر لمحطة التصدير المزمعة للغاز الطبيعي المسال على الساحل الشمالي لموزمبيق.

وعلى الرغم من عدم تعرض الموقع الخاضع لحراسة مشددة لأي هجوم بعد، هدد مسلحون بأنهم قد يهاجمون الموقع.

وقالت الشركة في بيان اليوم الجمعة إن توتال "خفضت بشكل مؤقت قوتها العاملة بالموقع، استجابة للوضع السائد". وقالت إنه تتم مراجعة الوضع باستمرار.


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