شهدت الأيام الثلاثة الأخيرة من عام 2020 العديد من الأحداث التي أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان أبرزها تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول لبعد إجازة منتصف العام.

وترصد «الشروق» أبرز الأحداث المحلية والعالمية خلال الأيام الثلاثة الأخيرة من عام «2020»:

- يسرا اللوزي تتعرض للتنمر بسبب مرض ابنتها الصماء

تعرضت الفنانة يسرا اللوزي، لواقعة تنمر بعد أن وصفها أحد المتنمرين بـ«أم الطرشة»، بسبب مرض ابنتها بضعف السمع، وذلك تعليقًا على منشور لها عبر صفحتها الشخصية بموقع الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، عبرت فيه عن سعادتها بالحلقة التي أجرتها مع الإعلامية منى الشاذلي، بينما قابلت الفنانة هذا التنمر بنشر توعية في هذا الشأن، لتلقى تضامنًا ودعمًا كبيرًا من جمهورها وعدد من الفنانيين والإعلاميين.

- السيسي يجتمع مع المجموعة الاقتصادية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، والمهندس محمد يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض كلٍ من إطار عمل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وأهم الأنشطة الإنتاجية التي سيتم التركيز عليها في مناطقها الصناعية، وكذلك تطور عملية رقمنة النظام المصرفي بالدولة.

- وفاة مصمم الأزياء الفرنسي الشهير بيار كاردان

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، في خبر عاجل، الثلاثاء الماضي، بوفاة مصمم الأزياء الفرنسي الشهير، بيار كاردان، ليترك تاريخًا حافلًا في مجال تصميم الأزياء.

- الرئيس القبرصي يتلقى لقاح كورونا

عرضت قناة «euronewsعربي»، الثلاثاء الماضي، مقطع فيديو يرصد تلقي الرئيس القبرصي، نيكوس أناستاسيادس، اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وبدأ برنامج التطعيم ضد فيروس كورونا في قبرص، يوم الأحد الماضي، وتعتزم السلطات تلقيح جميع السكان البالغ عددهم حوالي مليون نسمة.

- قرار باستمرار حظر السفر إلى بلجيكا

أصدرت سفارة جمهورية مصر العربية لدى بلجيكا ولوكسمبورج والاتحاد الأوروبي، بيانًا، الثلاثاء الماضي، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»؛ للإفادة بآخر القرارات الصادرة عن الحكومة البلجيكية بشأن قواعد واشتراطات السفر إلى بلجيكا في ظل جانحة كورونا.

- انفجار مطار عدن

تعرض مطار عدن الأربعاء، بالتزامن مع وصول الحكومة الجديدة إليه، لقصف صاروخي خلف، حسب بيانات وزارة الصحة اليمنية، 22 قتيلا على الأقل وأكثر من 50 جريحا.

وحمل وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والتي تدعمها السعودية، معمر الإرياني، قوات الحوثيين المسؤولية عن الهجوم، فيما نفت الجماعة وقوفها وراء الاعتداء.

الخميس

- السيسي يوجه باستكمال الدراسة من المنزل لمدة أسبوعين

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء أمس الخميس، باستكمال الدراسة لمدة أسبوعين من المنزل، اعتبارًا من الثاني من شهر يناير المقبل.

- مجلس الوزراء يوافق على تأجيل الامتحانات لبعد إجازة منتصف العام

وافق مجلس الوزراء على المقترح الذي تقدمت به كل من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، باستكمال تدريس المناهج الدراسية اعتبارًا من السبت المقبل، وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ بنظام التعليم عن بعد، مع استيفاء المتطلبات الأساسية، والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية، وتأجيل الامتحانات التي كان من المقرر عقدها كافة في هذا الفصل لما بعد انتهاء إجازة نصف العام، مع تطبيق ذلك على أنواع التعليم ومستوياته كافة، كما تمت الموافقة على مد فترة التصالح على مخالفات البناء لمدة ثلاثة أشهر، على أن تكون هذه المرة الأخيرة للمد.

- جدل حول تهنئة المسيحيين بمولد عيسى عليه السلام

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة من عام 2020 جدلًا حول ما إذا كانت تهنئة المسيحيين بمولد عيسى عليه السلام جائزة أم محرمة.

ورد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، على هذا الجدل ليقطع الشك لدى الكثيرين، في لقاء ببرنامج «نظرة»، الذي يقدمه الإعلامي حمدي رزق عبر فضائية «صدى البلد»، مساء أمس الخميس، قائلًا: «نحن مأمورون شرعًا بتهنئة المسيحيين بمولد عيسى عليه السلام.. وهذا ما استقر عليه الجميع في دار الإفتاء والأزهر الشريف بالاستناد إلى النصوص الشرعية».