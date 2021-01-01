ميسي يزف خبرا سارا لجماهير برشلونة قبل مواجهة هويسكا

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عاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة للتدريبات الجماعية لفريقه، قبل مواجهة هويسكا الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري الإسباني.

ووفقا لصحيفة «سبورت» الإسبانية فإن ميسي تدرب بالفعل مع المجموعة خلال الدورة التريبية التي أقيمت اليوم الجمعة بمدينة برشلونة الرياضية.

وأضافت الصحيفة أن عودة ميسي تعني تدرب جميع اللاعبين دون وجود أي إصابات في الفريق، في أول مران في العام الجديد.

ميسي عانى من إصابة على مستوى الكاحل قبل نهاية العام الماضي، اضطر على إثرها الغياب عن المباراة الماضية أمام إيبار في الدوري الإسباني، والتي انتهت بتعادل الفريق الكتالوني على ملعبه «كامب نو» بهدف لمثله.

ويحتل برشلونة المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 25 نقطة، فيما يقبع هويسكا في المركز الأخير برصيد 12 نقطة.