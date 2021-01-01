عمرو أديب يهنئ المشاهدين بالعام الجديد: لا يمكن السنة دي تبقى أسوء من اللي فاتت

هنأ الإعلامي عمرو أديب، المشاهدين بالعام الجديد، قائلًا: «لا يمكن السنة الجاية تبقى أسوء من السنة اللي فاتت».



وأعرب خلال مداخلة هاتفية لبرنامجه «الحكاية» المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الجمعة، عن أمنايته بأن يكون العام الجديد أفضل من الماضي، فضلًا عن رجوع الحياة إلى طبيعتها، معقبًا: «نرجع لطبيعتنا إللي مكنتش عجبانا».



وقال إن البشر في عام 2020 حرموا من إنسانيتهم، مشيرًا إلى أن مصر تعتبر من الدول القلائل التي لم تعاني من مصائب ضخمة نتيجة تفشي جائحة كورونا.



وأضاف أن كثيرًا من بلدان العالم عانى خلال العام الماضي من مصائب عديدة، أثرت على كبرى الاقتصاديات، معربًا عن أمنياته بأن يكون 2021 عامًا أفضل من 2020.