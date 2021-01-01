مدافع جالطه سراي يتعرض للإصابة خلال حفل عشية العام الجديد

تعرض عمر العبدلاوي لاعب فريق جالطه سراي التركي لكرة القدم، لإصابات في الوجه، عندما انفجرت لعبة نارية في يده خلال حفل أقامه في منزله مساء أمس الخميس احتفالا بالعام الجديد، حسب ما ذكرته وكالة أنباء الأناضول الرسمية التركية.

وذكر نادي جالطه سراي أن المدافع النرويجي البالغ من العمر 29 عاما نقل إلى مستشفى في اسطنبول، مضيفا أنه أصيب بحرق في وجهه ولا تزال الفحوص جارية للكشف عن الأضرار التي لحقت بعينيه.

وكان العبدلاوي قد انضم إلى جالطه سراي قبل بداية الموسم الجاري قادما من أولمبياكوس اليوناني وشارك في 13 مباراة مع الفريق.