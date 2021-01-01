موسكو: إيران أخطرت «الطاقة الذرية» بنيتها تخصيب اليورانيوم لـ 20%

قال المندوب الروسي لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ميخائيل أوليانوف، اليوم الجمعة، إن إيران أخطرت الوكالة بنيتها تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 20%.

وكتب أوليانوف، على تويتر، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية: "أبلغ المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية مجلس المحافظين بنية طهران بدء تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 20%"، وهي النسبة التي كانت تخصب بها إيران اليورانيوم قبل الاتفاق النووي مع القوى الكبرى.

وينص الاتفاق النووي الموقع مع إيران في 2015 على الحد من الأنشطة النووية لطهران وتخصيبها اليورانيوم إلى 3.67% فقط، وهو أقل بكثير عن النسبة المطلوبة لصنع الأسلحة الذرية والبالغة 90%.