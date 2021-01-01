مختار مختار يعلن تشكيل الإنتاج الحربي لمواجهة بيراميدز في الدوري

أعلن مختار مختار، المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي، التشكيل الرسمي للفريق لمواجهة بيراميدز، مساء اليوم، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.

ويحتل بيراميدز، قبل مباراة اليوم، المركز الثاني عشر برصيد 4 نقاط من ثلاث مباريات، فيما يحتل الإنتاج الحربي المركز السادس عشر بنفس الرصيد من النقاط، ولكن من أربع مباريات.

ويدخل الإنتاج الحربي مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد يحيى.

خط الدفاع: علي فتحي، محمد الشبيني، معاذ الحناوي والسيد الشبرواي.

خط الوسط:مصطفى الجبل، علاء سلامة، محمد فييرا وعبد الرحمن شيكا.

الهجوم: محمد عبد المجيد ومامادو نياس.

بينما يتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد الغندور، إبراهيم عبد الخالق، محمد طارق أبو العز، باسم مرسي، أحمد عفيفي، محمد بازوكا، محمد رمضان، مصطفى البدري ومحمود رجب.