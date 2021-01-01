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الرئيس الصربي يدشن خط أنابيب غاز البلقان

الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش
الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش
رويترز
نشر في: الجمعة 1 يناير 2021 - 8:00 ص | آخر تحديث: الجمعة 1 يناير 2021 - 8:00 ص

دشن الرئيس الصربي ألكسندر فوشيتش خط أنابيب غاز البلقان في صربيا وهو استمرار للتيار الجنوبي الذي يمر بتركيا، ووصل الغاز الروسي عبره إلى صربيا.

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