الرئيس الصربي يدشن خط أنابيب غاز البلقان

الأكثر قراءة
أرجو قبول اعتذاري.. رسالة جديدة من يسرا اللوزي بعد أزمة التنمر على ابنتها
مالك أحد الفنادق بالغردقة وراء الحادث: كشف غموض العثور على جثة شاب ملقاة على الطريق
الوزراء: تأجيل جميع امتحانات الفصل الدراسي الأول لما بعد انتهاء إجازة نصف العام
نقل وائل الإبراشي إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية بسبب كورونا
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
بعد ظهور سلالات جديدة من كورونا.. هل تعتقد احتواء الأزمة في 2021؟
نعملا
النتـائـج
تصويت
دشن الرئيس الصربي ألكسندر فوشيتش خط أنابيب غاز البلقان في صربيا وهو استمرار للتيار الجنوبي الذي يمر بتركيا، ووصل الغاز الروسي عبره إلى صربيا.