إخلاء سوقي الجمعة والحمام غربي الإسكندرية لحين وضع ضوابط احترازية

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كلف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رئيس حي غرب، بالتنبيه على جميع الباعة بسوقي الجمعة والحمام، بإخلائه لحين وضع ضوابط وإجراءات احترازية حفاظا على سلامة المواطنين.

وكلف المحافظ اليوم الجمعة، باستمرار أعمال تطهير الأسواق والشوارع والميادين عقب إغلاقها، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها محافظة الإسكندرية لمواجهة والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأخلى حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان، اليوم، سوق الجمعة، وحذر جميع القائمين عن الأسواق بالالتزام بالتعليمات الوقائية والاحترازية والتي من شأنها الحد من التجمعات، حفاظا على سلامة المواطنين.

وأهابت محافظة الإسكندرية، بمواطنيها الالتزام بالإجراءات الاحترازية وإرشادات الوقاية وعدم التزاحم في الأماكن المختلفة.