تركيا تحظر دخول القادمين من بريطانيا بعد رصد إصابات بسلالة كورونا الجديدة

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أعلنت تركيا عن حظر مؤقت على كل القادمين من بريطانيا بعدما رصدت الحالات الأولى للإصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا لدى ركاب قادمين من هناك، حسبما قال وزير الصحة فخر الدين قوجة.

وكتب قوجة على تويتر اليوم الجمعة إن 15 شخصا في المجمل قادمون من بريطانيا، جاءت نتائج اختبارهم إيجابية بسلالة كورونا الجديدة.

وقال قوجة إن الأشخاص الخمس عشرة، إلى جانب أولئك المختلطين بهم، يخضعون لحجر صحي، مضيفا أن الوضع الآن "تحت السيطرة".

ولم يوضح الوزير وقت وصول هؤلاء الأشخاص إلى تركيا على وجه التحديد.

وطبقت تركيا مؤخرا إغلاقا عاما خلال العطلات الأسبوعية، وتلزم كل الركاب بتقديم نتائج سلبية لاختبارات الكشف عن كورونا قبل دخولهم البلاد.

وحتى الآن، تسجل البلاد التي يبلغ عدد سكانها 83 مليونا، ما إجماله 22ر2 مليون حالة إصابة و21 ألفا و93 حالة وفاة بالفيروس.