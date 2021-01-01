سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة، للحكم أحمد الغندور، إدارة مباراة الأهلي ووادي دجلة المقرر إقامتها اليوم الجمعة على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري الممتاز.

ويعاونه الغندور في إدارة مباراة الأهلي ووادي دجلة كل من محمد عبد المجيد وشهاب راشد حكام مساعدين ومحمد حسن حكم رابع ويقود تقنية الڤيديو الحكم حسام عزب ومساعد حكم فيديو حمادة القلاوي.

كما يدير محمود ناجي، مباراة بيراميدز والإنتاج الحربي المقرر إقامتها في الخامسة مساء على ستاد الدفاع الجوي.

ويعاون محمود ناجي كل من أحمد بكر ورضا جبر حكام مساعدين ومحمد علاء هاشم حكم رابع، ومحمود البنا حكم فيديو ومصطفى الشهدي مساعد حكم ڤيديو.