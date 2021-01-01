وكيل «أوقاف المنيا» يتابع الإجراءات الاحترازية بعدد من المساجد

تفقد الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، عددا من المساجد، للوقوف على جاهزيتها واتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك ضمن الجولات التى يقوم بها وكيل وزارة الأوقاف، والتى تشمل جميع الإدارات التابعة للمديرية لمتابعة الادارات الفرعية وانتظام العمل بالمساجد.

وأكد وكيل الوزارة اليوم خلال اجتماعه بعمال إدارة الأوقاف على ضرورة الالتزام بكافة التعليمات واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية مع عدم السماح للمصلين بخرق التعليمات والالتزام باصطحاب مصلى شخصى وارتداء كمامة والحرص على وضع علامات التباعد وذلك لتحقيق السلامه قدر الإمكان.