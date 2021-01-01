داعش يتبنى المسؤولية عن استهداف قوات سورية في دير الزور

تبنى تنظيم داعش المسؤولية عن هجوم استهدف حافلتين عسكريتين تابعتين للحكومة السورية على طريق دمشق - دير الزور شرق البلاد امس الأربعاء.

وقال التنظيم في بيان نشره موقع سايت انتليجنس نقلا عن وكالة اعماق الذراع الإعلامي للتنظيم إن الهجوم اسفر عن مقتل 40 من القوات السورية وإصابة آخرين.

كانت مصادر مقربة من القوات الحكومية السورية قد صرحت لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "حافلتين تقلان عناصر من القوات الحكومية السورية على طريق دير الزور -تدمر تعرضت لإطلاق نار في منطقة كباجب 50 كيلومترا غرب مدينة دير الزور، من جهة جبل البشري غرب طريق دير الزور- تدمر، وبعد توقف الحافلة تم استهدافها بقذيفة صاروخية (آر بي جي) ما أدى لاحتراقها وإصابة عشرات العناصر".

وقالت المصادر "قتل 28 عنصرا وأصيب أكثر من 8 آخرين بينهم عسكريون ومدنيون".

وتعرضت القوات الحكومية السورية إلى كمائن متكررة خلال السنوات الماضية سقط خلالها عشرات القتلى والجرحى وتقول القوات الحكومية أن عناصر من تنظيم داعش يقفون خلف تلك العمليات.