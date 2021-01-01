ارتفاع القيمة السوقية للأسهم 5% في 3 أشهر

ارتفعت القيمة السوقية للأسهم في البورصة المصرية فى الربع الأخير بعام 2020 بنسبة 5.2%،

وحسب تقرير البورصة ربع السنوي، فقد بلغت 651 مليار جنيه.

ورغم انخفاض المؤشر الرئيسي إي جي إكس 30 بنسبة 1.3% في ذات الفترة، إلا أن القيمة السوقية لأسهمه زادت بنسبة 1.6% من 313 مليار جنيه إلى 318 مليار جنيه.

بينما قفزت القيمة السوقية لأسهم مؤشر الأسهم الصغيرة إي جي إكس 70 بنسبة 10.5% من 192 مليار جنيه إلى 211 مليار جنيه.

وزاد 5% لمؤشر إي جي إكس 100 من 505 مليار جنيه إلى 530 مليار جنيه.

إلا أن القيمة السوقية لأسهم بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة-بورصة النيل تراجعت بنسبة 53.3% من 2.1 مليار إلى مليار جنيه.

وكان محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، قال في تصريحات أمس، إن بورصة النيل- سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة- شهدت قفزة في قيم تداولات السوق خلال عام 2020، بمعدل نمو قدره 148%.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقده افتراضيا عن حصاد البورصة في ٢٠٢٠، أن بورصة النيل سجلت تداولات بقيمة 1.3 مليار جنيه في عام 2020 مقارنة بـ 525 مليون جنيه في عام 2019.

وأوضح فريد، أن تطور قيم التداول في بورصة النيل يؤكد آثار الإجراءات الاصلاحية التي اتخذتها البورصة المصرية نحو سوق المشروعات الصغيرة الجديدة، أو قائمة الشركات المميزة التي سيتم العمل على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لها، والتي تساعدها على النمو مستقبلًا فى تحقيق مستهدفاتها ومستهدفات السوق.

يُذكر أن البورصة المصرية أطلقت خطة لتطوير سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع البنك الأوروبي للتعمير والتنمية.