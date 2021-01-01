الصين تسجل أول إصابة بسلالة كورونا الجديدة لحالة قادمة من بريطانيا

أكد المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، في تقرير نُشر يوم الأربعاء، تسجيل أول حالة إصابة من السلالة الجديدة لفيروس كورونا – التي تم التعرف عليها لأول مرة في إنجلترا - لدى طالبة عائدة من المملكة المتحدة.



والمصابة - امرأة تبلغ من العمر 23 عامًا - عادت إلى شنغهاي من بريطانيا في 14 ديسمبر كانون الأول.



وقال مركز السيطرة على الأمراض الصيني: "تم تنفيذ العديد من إجراءات التحكم في الاستجابة لهذه الحالة. تم نقل المريضة إلى المؤسسة الطبية المعينة للعزل والعلاج".



وأضاف المركز أنه "بسبب الإدارة المُحكمة عند وصول الراكب إلى المطار، بدأ تحقيق اتصال وثيق".

وقالت هيئة الصحة إن اكتشاف الحالة "يشكل تهديدا محتملا كبيرا للوقاية من كوفيد - 19 والسيطرة عليه في الصين".