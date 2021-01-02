تونس: شفاء 105 آلاف و499 حالة من فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة التونسية، شفاء 105 آلاف و499 حالة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، من بين العدد الإجمالي للإصابات المسجلة منذ بداية انتشار الوباء في تونس والذي يبلغ 140 ألفًا و557 إصابة.

وأوضحت الوزارة، في بيان مساء اليوم الجمعة، أن العدد الإجمالي للمصابين، الذين تم التكفل بهم في المستشفيات منذ ظهور الوباء، بلغ 6 آلاف و934 حالة، فيما وصل عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركزة إلى 329 حالات، إلى جانب 125 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

يذكر أن وزارة الصحة التونسية أعلنت، في وقت سابق اليوم، تسجيل 54 حالة وفاة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 4 آلاف 730 حالة، فيما سجلت 1417 إصابة، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 140 ألفًا و557 حالة.