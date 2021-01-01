أعلن النادي الإسماعيلي، تعيين أبو طالب العيسوي، مديرًا فنيًا للفريق بشكل مؤقت، خلفًا لمحمد وهبة المدرب العام السابق، والذي تحمل المسؤولية في أعقاب اعتذار طلعت يوسف عن الاستمرار مع الفريق.

وقدم محمد وهبة، المدرب العام السابق للإسماعيلي، اعتذاره عن عدم الاستمرار مع الدراويش.

وقال الإسماعيلي في بيان رسمي، إنه تم قبول اعتذار وهبة، وتعيين العيسوي لاستكمال المهمة.

ويقود أبو طالب العيسوي، مران الفريق الأصفر، مساء اليوم الجمعة، استعدادًا لمواجهة مصر المقاصة، المقررة بعد غد الأحد بالدوري المصري.

ومن المرجح أن يقود العيسوي، الإسماعيلي في لقاء الرجاء المغربي يوم 11 يناير الجاري، بجولة الإياب لدور الأربعة ببطولة كأس الملك محمد السادس للأندية العربية.