لوفيجارو تبرز انطلاق معرض الآثار المتنقل رمسيس وذهب الفراعنة في نوفمبر المقبل

- المعرض يجوب مدنا أمريكية ولندن وباريس لأكثر من 3 سنوات..



أبرزت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، اليوم الجمعة، موافقة مجلس الوزراء ووزارة السياحة والآثار بمصر على إقامة معرض في الخارج سيستمر أكثر من ثلاث سنوات، حيث سينطلق في نوفمبر 2021 وينتهي في يناير 2025".



ووفقاً للصحيفة الفرنسية، فإن المعرض الذي يحمل اسم "رمسيس وذهب الفراعنة"، سيقام في عدة مدن أمريكية وبريطانيا وفرنسا، حيث سيتم عرض المجموعة في هيوستن وسان فرانسيسكو وبوسطن ولندن وأخيراً باريس في لا فيليت.



وقالت الصحيفة إن المعرض "سيجمع المعرض أرقى قطع الفراعنة، من بينها تمثال خفرع من الدولة القديمة وخاتم يعود لعصر الأسرة الثامنة عشرة، يحمل نقشاً عليه دمية للملكة نفرتيتي.



وأشارت الصحيفة إلى قطعة أخرى رائعة، وهي عقد مصنوع من الذهب واللؤلؤ الخام، يعود تاريخه إلى عام 1550 قبل الميلاد، موضحة أن تلك القطعة تشهد على براعة الحرف اليدوية في مصر القديمة.



ولفتت إلى أن العقد "كان يرتديه الملوك وكان بمثابة رمز للحماية أو الحظ"، مضيفة أنه من بين القطع أيضاً، عقد آخر يعود إلى عصر رمسيس السادس (1140-1132 قبل الميلاد)، يتكون من صفين من اللؤلؤ الذهبي واللؤلؤ واللازورد، وفي نهاية هذه القلادة يتدلى نسر ذهبي، ووفقًا لاعتقاد الفراعنة، ضمنت هذه السلسلة الحماية الإلهية.



وتشمل مقتنيات المعرض أيضا تماثيل حتحور، إلهة الحب والجمال عند الفراعنة، ويشمل المعرض أيضًا عطرًا عمره ألف عام والعديد من العملات الذهبية.



وأشارت "لوفيجارو" إلى أن ساحة "جراند هالي دو لا فيييت" في باريس سبق وأن استضافت معرضًا لتوت "عنخ آمون" في الفترة من 23 مارس إلى 22 سبتمبر 2019.



ونوهت الصحيفة الفرنسية إلي أن معرض "توت عنخ آمون" جمع أكثر من 150 قطعة، من مجوهرات ذهبية ونقوش ومنحوتات وأشياء طقسية، وكنز الفرعون.



واستقبل المعرض آنذاك 1.42 مليون زائر، محطما الرقم القياسي لحضور المعارض في فرنسا، بحسب لوفيجارو.