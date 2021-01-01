«حنة ورد» يشارك في 100 مهرجان سينمائي في 2020

كشف المخرج مراد مصطفى، أن فيلمه القصير "حنة ورد" خلال عام 2020، شارك في 100 مهرجان، منها 20 مؤهلة للمنافسة على جوائز أوسكار وبافتا.

وأكد "مصطفى" عبر حسابه بموقع فيسبوك، أنه يشعر وكأنه لا يزال يحلم، فالفيلم سافر 40 دولة حول العالم، وحصل على 16 جائزة، في رحلة بدأت في مهرجان كليرمون فيران مطلع 2020.

"حنة ورد" من تأليف محمد منصور، وبطولة هاجر محمود ومارينا فيكتور وحليمة وورد وعماد غنيم، وإنتاج صفي الدين محمود وشريف فتحي، وتدور أحداثه حول "حليمة" وهى امرأة سودانية تعيش في مصر تعمل "حنانة"، ترسم الحنة للعروس قبل حفلات الزفاف، تذهب إلى حفلة حنة في أحد المناطق الشعبية بجوار أهرامات الجيزة للقيام بعملها وإعداد العروس بصحبة ابنتها "ورد" البالغة من العمر 7 سنوات، والتي تتجول داخل الشقة، وتستكشف المكان بفضول الأطفال.

يذكر أن المخرج مراد مصطفى أعلن مؤخرا عن مشاركة فيلمه الروائي القصير الثاني "ما لا نعرفة عن مريم" في عرضه العالمي الأول، بمهرجان كليرمون فيران السينمائي الدولي للفيلم القصير بفرنسا في دورته الـ ٤٣، والتي تقام خلال الفترة من 29 يناير حتي 6 فبراير 2021.