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غلق مقهى خالف إجراءات مواجهة كورونا في المنيا

ماهر عبد الصبور
نشر في: الجمعة 1 يناير 2021 - 4:19 ص | آخر تحديث: الجمعة 1 يناير 2021 - 4:19 ص

أغلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، أمس الخميس، مقهى لمخالفة الإجراءات الاحترازية والوقائية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المقهى المخالف، وتحرير محضر إشغال طريق.

ومن جهة أخرى وجه العقيد محمد صلاح أبو كريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، رؤساء القرى والأحياء بالمتابعة الميدانية لتنفيذ قرارات الدولة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والمرور الدوري على المحال والكافيهات، للتأكد من تطبيق هذه الإجراءات الصحية.

وشدد أبو كريشة، على عدم التهاون مع أي مخالف لا يلتزم بتنفيذ القرارات الصادرة حفاظًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

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