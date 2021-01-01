وجدت ناهيد ريو، ضابطة احتياط بالجيش الهندي، نفسها تبدأ من الصفر بعد إلغاء خدمتها وهي في سن الـ30، ولديها طفل رضيع وقت جائحة كورونا، حيث سوق العمل شبه موصد الأبواب، وكل ذلك لأن الجيش الهندي لا يعطي السيدات من ضباط الاحتياط نفس امتيازات الرجال، رغم وجود حكم محكمة يلزم الجيش بالمساواة.

وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية، كان المعتاد حتى فبراير الماضي، أن تكون مدة الخدمة 10 سنوات قابلة للتمديد 4 أخرى، يحصل بعدها الرجال على تعيين أو يتم التمديد لهم حتى يبلغوا الـ20 سنة المؤهلة للحصول على معاش، أو يتم خروجهم من الخدمة بوظائف مضمونة بالمجتمع المدني.

وأضافت الصحيفة، أن النساء يتم إيقاف خدمتهن عند حد أقصى 14 سنة دون معاش أو وظائف مضمونة أو تعيين، حتى استجابت المحكمة أخيرا فبراير الماضي لمطالبات الضابطات وسمحت بإعطائهن معاشات قبل الـ14 عاما من الخدمة أو ضمان وظائف لهن بالمجتمع.

وتقول ريو، إنه بالرغم من إعلان الجيش الهندي نوفمبر الماضي، منح 422 سيدة خرجت من خدمة الاحتياط وظائف ثابتة، إلا أنها و68 ضابطة أخرى لم يحصلت على شيء، مشككة في صحة وشفافية إعلان الجيش الهندي.

وتقول أنجيلا سينها، ضابطة أخرى، إنها كانت تقوم بالمهام الشاقة أثناء فترة حملها وبعد ولادتها بأسبوع عادت للخدمة خوفا من الإقالة، وبالرغم من ذلك فبمجرد مطالبتها الحصول على تعيين بالجيش تم اعتبارها غير لائقة مع أنها اجتازت اختبار اللياقة بنجاح قبيل مطالبتها بالتعيين.

ويقول برقاش باتل الطبيب العسكري، إن معظم القيادات بالجيش الهندي لا يحبذون خدمة النساء بصفوف الجيش لذا يتحتم عليهن إثبات أنفسهن بكل مرحلة وإلا يكون التخلي عنهن.

ويضيف باتل إنه لا يدري كيف أن الجيش يحتاج لـ14 سنة ليكتشف دائما أن السيدات غير صالحات لإكمال الخدمة مثل الرجال الذين حتى إن خرجوا من الخدمة يتم توفير دورات ودبلومات متقدمة لهم للحصول على فرص أفضل بسوق العمل.

وتقول ريو إنها شهدت الكثير من التمييز داخل الجيش إذ كان الإصرار دائما بإبعاد السيدات عن المشاركة في العمليات العسكرية، بينما تقول سينها، إن القيادات كانوا يسخرون دائما من إجازات الوضع التي تطلبها السيدات بينما يقوم الرجال بطلب إجازات أطول من تلك للحصول على دورات غير أساسية.

وتقول ريو، إنه بالرغم من إحراز الكثير من السيدات في الجيش لبطولات عالمية مثلت الهند بالمحافل الدولية، إلا أن الجيش يرفض مساواتهن بالرجال، بينما تتساءل هل إن كان السبب هو خوف الرجال من استيلاء السيدات على مناصبهم.